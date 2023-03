Interview • 12:00 Jolande Withuis: 'Vrouwelijkheid is historisch gezien een glibberig begrip' Sanne Kloosterboer In haar boek ‘Vrouw en vrijheid’ spreekt socioloog en biograaf Jolande Withuis zich uit tegen identiteitspolitiek en diversiteitsdenken. Vrouwen zijn pas vrij als ze zich niet langer gedwongen voelen zich ‘vrouwelijk’ te gedragen, betoogt ze. 'Vrouwisten zijn het woord “feminist” niet waard.'

