Hier moet je op letten als je wilt koken met wijn Hilary Akers Wijn wordt gebruikt om mee te stoven, te koken en te marineren. Hij wordt ingekookt voor een saus of een dessert en je kunt 'm in de kaasfondue doen. Maar maakt het uit welke wijn je gebruikt? En moet het dezelfde wijn zijn als die in het glas? Hilary Akers geeft tekst en uitleg.

