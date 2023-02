12:56 Corona maakte de handcrème immens populair Michou Basu Guur weer en veel je handen wassen om besmetting met virussen en bacteriën te voorkomen: het veroorzaakt schrale handen, kloofjes en nagelriemen met velletjes. Een beetje vet verhelpt dat trekkerige gevoel, zoals ondernemers in en producenten van cosmetica maar al te goed weten. ‘Een mooie tube is een handige marketingtool.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen