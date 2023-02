Profiel • 16:09 Tsjechisch voetbalinternational Jankto bekent zich tot de mannenliefde Frits Conijn 'Ik ben homo', zei de Tsjechische international Jakub Jankto deze week in een emotionele videoboodschap. Hij kreeg steun van zijn club, van topvoetballer Neymar en van zijn ex-vrouw.

