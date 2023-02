00:50 Pleidooi voor wintersport zoals het bedoeld is Paul Laseur Voor journalist Paul Laseur is skiën geen obsessie, maar een vrolijk tijdverdrijf. Althans, zo was het. Nu de Alpen één groot pretpark dreigen te worden, pleit hij voor wintersport zoals die bedoeld is: geen carnaval maar een bedevaart.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen