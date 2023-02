06:16 Oekraïnedeskundige Bob Deen: ‘Het is lastig om in een oorlog helemaal onpartijdig te blijven’ Map Oberndorff Hij wilde zijn loopbaan in dienst stellen van het voorkomen van een oorlog, en toch is Bob Deen nu vooral bekend als duider ervan. De Oost-Europa-deskundige blikt terug op een jaar oorlog in Oekraïne en de wissel die het conflict trok op zijn gezin. ‘Fysiek was ik wel thuis, maar mentaal niet.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen