Analyse • 16:57 Nieuw bankbiljet, of het gebrek eraan, zorgt in Nigeria voor chaos Bukola Adebayo Banken en geldautomaten in Nigeria worden overvallen door burgers die geen contant geld meer hebben. Toezichthouders en banken kunnen niet voldoen aan de vraag naar cash. De overgang naar een cashloze samenleving in het West-Afrikaanse land gaat veel te gehaast, zeggen deskundigen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen