11:02 Zij maakt de handschoenen van Beyoncé Michou Basu Je ziet ze op de catwalk, maar ook aan de handen van Beyoncé, de cast van ‘Emily in Paris’ en de artiesten van de Parijse Opera. De handschoenen van Thomasine Barnekow zijn gewild en daar blijft ze zelf broodnuchter onder. ‘Grote namen zijn leuk, maar ik behandel ze net als iedereen.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen