Interview • 06:03 Paul Zeper, de man achter surfmerk Nasa Michou Basu Paul Zeper wil met zijn New Amsterdam Surf Association ‘toffe kleren maken voor leuke mensen’. En dat gaat goed. Het jonge merk heeft een winkel in Amsterdam, een pop-up in Tokio en ontving tijdens de Parijse modeweek internationale inkopers. ‘Dit is pas het begin.’

