Interview • 15:00 'Geen excuses meer, het zicht op financiers in hoger onderwijs moet er komen' Ardi Vleugels Jasper Been Het kostte het FD meer dan een jaar onderzoek om te achterhalen wie welke leerstoelen financiert. Universiteiten bleken daar zelf vaak geen goed beeld van te hebben, tot ergernis van onderwijsminister Robert Dijkgraaf. 'Hier is geen excuus voor.'

