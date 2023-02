In deze aflevering van De week voorbij blikken we terug op één jaar oorlog in Oekraïne. Dat doen we met BNR Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Hij volgt voor het radiostation de oorlog in Oekraïne, met hem praten we over wat de oorlog teweeg heeft gebracht.

Je hoort ook van Fulco Treffers. Hij is stedenbouwkundige en komt al ruim acht jaar in Oekraïne. Nu helpt hij dorpen en steden met de wederopbouw, want zelfs nu de oorlog daar nog woedt wordt daar al over nagedacht.

Presentatie: Elfanie toe Laer

Redactie: Jildou Beiboer en Elfanie toe Laer

Muziek: Visionair Ordinair