11:41 Betaalde hooglerarenpost stoelpoot voor innovatie, maar er klinkt ook kritiek Ardi Vleugels Jasper Been Bedrijven betalen mee aan zo'n 200 hoogleraren op Nederlandse universiteiten, blijkt uit onderzoek van het FD. Noodzakelijk voor relevant onderwijs en innovatie, zeggen de minister, bedrijven en universiteiten deze week in reactie daarop. Maar deskundigen wijzen op de risico's rondom de onafhankelijkheid van de wetenschap.

