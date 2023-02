Analyse • 14:40 Mozambique in de greep van gas, robijnen en mineralen Kevin van Vliet In Mozambique zorgen bodemschatten in het noorden van het land voor onrust. De vraag is of het conflict zich ook naar het zuiden uitbreidt, nu buitenlandse mijnbouwers ook daar gaan delven.

