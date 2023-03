Rechtszaak • 12:00 Geld voor 'Brazilië' dat stiekem werd verlegd naar 'ledlampen' lijdt tot €1,8 mln beleggingsverlies Carel Grol Toen Janus zag dat de opbrengst van een Braziliaans woningenproject tegenviel, ging hij op de solotour. Hij sluisde stiekem bijna €2 mln naar een bedrijf dat ledverlichting maakte. Hij hoopte op een spectaculair rendement, het werd een enorm gat.

