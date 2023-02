00:30 De inval begint: gebulder aan de horizon Joost Bosman Op de dag van de Russische inval is de spanning in Kiev om te snijden. Tienduizenden proberen weg te komen. Een terugblik op het begin van de ‘speciale militaire operatie’, zoals Rusland de inval in Oekraïne nog altijd noemt.

