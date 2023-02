18:05 Corona is een 'gewoon' virus, en dus is gezond verstand nog belangrijker Maarten van Poll Volgens het Outbreak Management Team heeft corona in Nederland 'een endemische fase' bereikt. De pandemie is dus voorbij. Maar hoe zit het met alle daaraan gekoppelde maatregelen?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen