Profiel • 16:00 De Tukker die afrekent met alle vooroordelen over Tukkers Alex Ruitenbeek In Nederland is er lang en vaak gegniffeld om voetbaltrainer Erik ten Hag uit Twente. Juist omdat hij uit Twente komt. In Engeland doen ze het anders. Daar dragen ze King Erik op handen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen