Rechtszaak • 06:00 Ineens stokte de verkoop van 'Polenhotel' dat in twee jaar tijd in waarde verdubbelde Carel Grol De Kwast in Sint Willebrord is inzet van een ruzie tussen twee vastgoedbeleggers. De waardestijging is spectaculair, maar ineens ging de aankoop niet door. Zijn garanties niet nagekomen, of is er sprake van een ABC-transactie?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen