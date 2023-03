08:24 Lang leve de dood in de kunst Ellen Leijser De dood is alomtegenwoordig in de kunst; soms letterlijk, als beeltenis van een mensen- of dierenlijk, vaker symbolisch, als zandloper, gedoofde kaars of abstracte duisternis. Steeds doordringt de kunst de kijker van de kwetsbaarheid en tijdelijkheid van het bestaan.

