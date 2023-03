01:00 Concentratie is 'broodnodig' bij de behandeling van zeldzame kankersoorten Rob de Lange Jaarlijks krijgen meer dan 20.000 mensen te horen dat ze aan een zeldzame vorm van kanker lijden. De behandeling hiervan is versnipperd over verschillende ziekenhuizen, waardoor er geen specialisatie plaatsvindt en patiënten niet de beste behandeling krijgen. Artsen en patiëntenorganisaties pleiten voor meer concentratie.

