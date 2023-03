Interview • 09:12 Oud-psychiater Bram Bakker verdiept zich in ‘oud zeer’ Sanne Kloosterboer Aan diagnoses stellen doet oud-psychiater Bram Bakker niet meer. Het woord ‘trauma’ mijdt hij bij voorkeur. Liever spreekt hij van ‘oud zeer’, ook de titel van zijn nieuwe boek, waarin hij onder meer ingaat op zijn eigen pijn van vroeger. ‘Ik dacht: als ik op tv ben, doe ik ertoe. Dat is natuurlijk een totale misvatting.’

