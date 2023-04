Interview • 15:33 'Er komt een moment dat nóg meer geld niets meer toevoegt aan je kwaliteit van leven' Lien van der Leij Kan iemand te rijk zijn? Ja, stelt hoogleraar ethiek Ingrid Robeyns. Extreme rijkdom is schadelijk voor het milieu, de democratie én voor de rijken zelf. In 2017 kreeg de grondlegger van het economisch limitarisme een prestigieuze Europese beurs om haar ideeën wetenschappelijk verder uit te werken. Eind dit jaar verschijnt Robeyns' boek, maar de discussie woedt al volop.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen