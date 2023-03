Essay • 05:55 Kun je met een middeninkomen een fatsoenlijk leven leiden in de grote stad? Jessica Kuitenbrouwer Hoe je als ‘streefklasser’ klem zit in de almaar duurder wordende stad. Journalist Jessica Kuitenbrouwer (29) wil niets liever dan een fatsoenlijk volwassen leven opbouwen in de grote stad, maar gaat dat eigenlijk wel met haar middeninkomen?

