10:46 Hoe heeft het toerisme zich hersteld? Van onze redacteur Waar sommige standplaatsen van FD-correspondenten voorheen overspoeld werden met toeristen, bleef het tijdens de pandemie ineens stil op Times Square, in het Colosseum en bij de Taj Mahal. Hoe staat het er nu voor? Zes correspondenten vertellen over de terugkeer van toeristen in hun regio.

