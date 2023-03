17:25

Michelle Yeoh is de eerste vrouwelijke Aziatische Oscarwinnaar

Michelle Yeoh schreef zondag geschiedenis door als eerste Aziatische vrouw een Oscar te winnen. Ze speelde de hoofdrol in de absurdistische komedie-dramafilm Everything Everywhere All at Once. Portret van een vrouw uit de bovenklasse van Maleisië die eigenlijk balletdanseres wilde worden.