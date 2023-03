Profiel • 16:55 Franse voetbalbaas Le Graët stond al bekend als 'chaud lapin' Kleis Jager Seksuele intimidatie, alcoholmisbruik en een autoritaire leiderschapsstijl. Noël Le Graët, een selfmade ondernemer en sportbestuurder, was niet meer te handhaven als voorzitter van de Franse voetbalbond FFF, al schiet de Fifa hem te hulp.

