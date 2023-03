Analyse • 15:00 Kledingindustrie Bangladesh vergroent, omdat de klanten het willen Mosabber Hossain In de internationale top 10 van groene kledingfabrieken staan negen Bengalese bedrijven. Die ommezwaai in Bangladesh kwam na de ramp met het Rana Plaza-gebouw, en omdat klanten het eisen. Zonne-energie en waterbesparing zijn belangrijke innovaties.

