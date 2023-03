09:25 Naar het wilde westen van de Seychellen Jurriaan Teulings Reizigers die de Seychellen aandoen, bezoeken doorgaans de zogeheten Binneneilanden, met hoofdeiland Mahé. Duizend kilometer ten zuidwesten daarvan liggen de Buiteneilanden, die veel minder toeristisch, wilder en exotischer zijn. Je bereikt ze bij voorkeur per boot.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen