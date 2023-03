Interview • 12:00 Marjan Slob: 'Het “denkerschap” gaat mij zeker stress geven' Heiko Jessayan Marjan Slob mag zich sinds kort Denker des Vaderlands noemen. Dat zal niet makkelijk zijn, weet ze nu al. 'Sinds de dood van God kunnen we de maatstaven voor waarheid niet meer buiten onszelf leggen. We zullen zelf de antwoorden moeten formuleren op de vragen die we hebben.'

