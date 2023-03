Rechtszaak • 06:00 Man die zich ziek meldde in 1977 klaagt UWV aan: uitkering al die tijd te laag geweest Carel Grol Een jongen van nog geen twintig meldde zich ziek bij de supermarkt. Hij was angstig en depressief. Decennia later stelt hij dat de uitkering die hij sindsdien kreeg al die tijd te laag geweest. Het verschil: 3,61 gulden per dag.

