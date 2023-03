09:25 Maria João Pires, de tederste aller pianisten Joost Galema Wie pianist Maria João Pires ziet musiceren, realiseert zich meteen hoe spiritueel en teder ze dat doet. Over een jaar wordt de legende tachtig en zit haar concertleven erop. Begin april zal Pires nog in Den Haag onder meer de laatste pianosonate van Schubert vertolken, ‘waarin hij het leven van de wieg tot het graf verklankt’.

