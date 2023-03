Werk & geld • 08:25 Voer een exitgesprek met vertrekkende werknemers Kim van der Meulen Een laatste formeel gesprek voeren met een vertrekkende medewerker is niet verplicht. Toch is een exitgesprek zinvol. Hoe pak je dat als werkgever aan?

