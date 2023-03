Reportage • 12:11 Een nieuw verhaal voor Zeeuws-Vlaanderen, zonder krimp Frank Gersdorf Zeeuws-Vlaanderen is als grensregio al jaren een kwetsbare uithoek van Nederland. Toch biedt de nabijheid van België ook kansen. Een havenfusie en straks een nieuw spoor langs het kanaal van Terneuzen naar Gent moeten de bedrijvigheid in de regio een duw in de rug geven. Het is niet meer saai aan de overkant van de Westerschelde.

