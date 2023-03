Interview • 14:00 Landmachtbaas Martin Wijnen: 'Soms denk ik: Europa, schiet nou eens op!' Rob de Lange Frits Conijn Martin Wijnen, commandant Landstrijdkrachten, moet de Nederlandse landmacht na een periode van draconische bezuinigingen weer op orde brengen. Een grote uitdaging, nu tegelijkertijd de oorlog in Oekraïne zo'n zwaar beroep doet op zijn organisatie. 'Sommige achterstanden worden groter. Je kunt een kogel maar één keer afschieten.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen