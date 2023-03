12:35 Het zijn gouden tijden voor mbo-studenten, maar dat lokt onvoldoende scholieren Ardi Vleugels Het kabinet, het bedrijfsleven, de koning en de kunstmatige intelligentie ChatGPT hebben één ding gemeen: ze onderschrijven deze week allemaal dat het opleiden van meer vakkrachten cruciaal is voor de toekomstige arbeidsmarkt. Maar al die aandacht voor het mbo lost de dalende instroom van scholieren nog niet op.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen