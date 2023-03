Profiel • 13:02 Honkballegende 'Babe' Ruth heeft eindelijk een opvolger en hij komt uit Japan Alex Ruitenbeek 'Babe' Ruth, 's werelds meest legendarische honkballer, heeft eindelijk een opvolger. De Japanner Shohei Ohtani kan werpen én slaan als de beste. Hoogst uitzonderlijk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen