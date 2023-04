Profiel • 14:00 Met de onaangepaste Ronnie O'Sullivan valt altijd wat te beleven Alex Ruitenbeek Ronnie O'Sullivan, de Engelse bad boy van het snooker, hoopt in Sheffield voor de achtste keer wereldkampioen te worden. Het zou het zoveelste record zijn van de speler die volgens velen wordt beschouwd als het grootste talent dat de sport ooit heeft voortgebracht.

