08:25 Geen contact meer met je ouders Ronne Theunis Als oppasoma, klusmaatje of een luisterend oor: ook voor volwassen kinderen spelen ouders vaak een belangrijke rol. Maar wat als je geen contact meer hebt met je vader of moeder? Drie mensen vertellen hoe zij dat ervaren. ‘Ik voel me bevrijd.’

