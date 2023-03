08:10 Een christelijke Pakistaan, gevlucht naar Nederland Casper Grol Asielbeleid is al decennia een politiek gevoelig thema. Asielzoekers moeten zich voegen naar Europese opvangregels. Maar wat als een vluchteling, zoals Emmanuel Nawab Masih, een christelijke advocaat uit Pakistan, een andere route kiest? Zijn verhaal.

