Essay • 09:25 Troost in bange dagen Joost Röselaers Waar vindt een mens troost bij verlies? Predikant Joost Röselaers biedt in zijn werk vaak een schouder, en vraagt zich af waar hij zelf steunt in zoekt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen