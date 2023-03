Analyse • 15:52 Frankrijk bereidt zich voor op een ‘nucleaire renaissance’ Kleis Jager Frankrijk zet na jaren van twijfel weer vol in op kernenergie. Het gaat opnieuw grote centrales bouwen en moedigt de ontwikkeling aan van kleine reactoren die beloven de zware industrie CO₂-vrij te maken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen