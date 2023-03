Meer stakingen in de zorg blijven voorlopig uit, want fikse loonstijgingen hebben de zorg bereikt. Maandag sloten ziekenhuizen en bonden een zwaarbevochten onderhandelaarsakkoord over een salarisstijging van 15% over een periode van anderhalf jaar. Zorgredacteur Maarten van Poll legt uit wie dat uiteindelijk gaat betalen.

De oprichter van de Chinese techgigant Alibaba is weer gespot in China voor het eerst sinds lange tijd. En het miljardenbedrijf staat ook meteen voor de grootste verandering in het 24-jarige bestaan. Alibaba spiltst zich op in zes afzonderlijke ondernemingen. Redacteur Job Woubt vertelt waarom dat ongebruikelijk is, vooral bij Aziatische conglomeraten.

Gedrag van burgers en bedrijven beïnvloeden met belastingen? Het Centraal Planbureau (CPB) adviseert de politiek terughoudend te zijn met zulke belastingen als een suikertaks. Fiscale prikkels zijn vaak weinig doelmatig, maar kosten soms wel veel geld en maken het belastingstelsel altijd ingewikkelder, vertelt belastingredacteur Laurens Berentsen.