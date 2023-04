Tegenslag • 10:10 'Zoek een andere hobby, ga maar breien, was de boodschap' Grieteke Meerman Talent Roxanne 'Rocky' Hehakaija moet op haar 22ste al stoppen met voetballen. Weg droom van een profbestaan. Maar wie was ze zonder voetbal? Met haar programma Favela Street helpt ze jongeren tegen sociale uitsluiting te vechten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen