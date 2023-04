Profiel • 14:15 Belgische zanger Stromae verdwijnt weer van het toneel Jennifer Mol Stromae annuleert 'om medische redenen' zijn concerten voor de komende twee maanden, waaronder drie optredens in de Amsterdamse Ziggo Dome. Fans zijn bang dat de zanger opnieuw gekweld wordt door mentale problemen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen