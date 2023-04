Profiel • 16:54 'Godfather van dance' dj Tiësto eist miljoenen terug Ilse Eshuis Tijs Verwest, beter bekend als dj Tiësto, stapt naar de rechter om $18 mln terug te krijgen. Hij claimt verkeerd geadviseerd te zijn door 'fiscalist van de sterren' Frank B. en advocatenkantoor Greenberg Traurig.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen