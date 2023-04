13:14 'Verduurzaming is te veel een feestje voor ambtenaren en consultants' Marijn Jongsma Rob de Lange De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt de komende jaren in een ongekend tempo afgebouwd. Wetenschappers die daar vraagtekens bij zetten worden al snel bij het kamp van klimaatontkenners geschaard. Maar ook de voorstanders van een 'groene revolutie' maken zich zorgen: hoe houden we de steun van de bevolking?

