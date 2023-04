00:53 Geloof in ongelovige tijden Johan Goud Het geloof als autoritair instituut heeft de afgelopen halve eeuw aan kracht verloren. Toch zijn er veel mensen die, op hun eigen manier, nog geloven. Theoloog en emeritus predikant Johan Goud gaat in gesprek met zijn ongelovige ik. En wordt teruggeworpen op het onbevangen kind in hem.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen