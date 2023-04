05:55 Wanda de Kanter: ‘Kinderen verslaafd maken is een businessmodel’ Astrid Theunissen Longarts Wanda de Kanter strijdt al vijftien jaar tegen de tabaksindustrie. Ze startte onlangs het burgerinitiatief Nicotinee om te zorgen voor een rookvrije generatie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen