Werk & geld • 11:25 Allemaal op cursus ethisch leiderschap Jolan Douwes Steeds meer managers doen een training om hun morele kompas te ontwikkelen. Een goede ontwikkeling, vinden experts, maar doe het niet om reputatieschade te voorkomen.

