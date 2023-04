14:37 Niet meer naar school gaan is voor steeds meer ouders en kinderen een 'passender' keuze Rob de Lange Ardi Vleugels Rechters, leerplichtambtenaren en gemeenten maken zich grote zorgen over de tienduizenden kinderen die niet meer naar school gaan. Vooral de groeiende groep ouders die besluit hun kinderen thuis te houden leidt tot hoofdbrekens.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen